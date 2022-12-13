Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, пропавших 5 дней назад на трассе в Краснодарском крае

СК РФ продолжают расследование уголовного дела по убийству двух человек.

Правоохранитльные органы установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае. В настоящее время подозреваемые задержаны. Соответствующее заявление сделали региональные представители Следственного комитета России. По информации от одного из источников СМИ, ранее один из фигурантов расследования уже отбывал наказание за совершение ряда тяжких преступлений.

Сотрудники ведомств доложили о проведенных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки <…> Были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых. пресс-релиз по результатам межведомственного оперативного совещания по уголовному делу

Напомним, что следователи 30 апреля возбудили уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 Уголовного кодекса. Речь идет о убийстве двух и более лиц по корыстным мотивам. Известно, что жертвы еще в пятницу ехали на автомобиле Hyundai до города Усть-Лабинска. Водитель и пассажир пропали без вести на трассе, когда пересекали М-4 "Дон" около станицы Березанской Выселковского района.

РЖД: в Брянской области сошли с рельсов локомотив и около 20 вагонов грузового поезда.

Фото и видео: Следственный комитет России