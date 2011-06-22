Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов

Генпрокурор РФ сообщил о выявленных нарушениях на объектах после трагедии в "Листвяжной".

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал об итогах надзорных проверок угольных шахт и резервов по стране. Соответствующей информацией чиновник поделился с сенаторами в рамках своего выступления с ежегодным отчетом Генпрокуратуры о проделанной за год работе. Он прокомментировал мероприятия, проводимые после трагедии, которая произошла на объекте "Листвяжная" в Кузбассе. Возбуждено свыше 20 уголовных дел по фактам проверок.

По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По мнению генпрокурора страны, очень часто российские шахтеры были вынуждены работать на кабальных условиях, без каких-либо средств индивидуальной защиты. Также работодателями не соблюдался режим труда и отдыха сотрудников.

Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации