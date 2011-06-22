Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов

Генпрокурор РФ рассказал о мониторинге соблюдения моратория по проверкам предприятий.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате штрафов, выписанных за мелкие правонарушения. Соответствующее заявление специалист сделал на пленарном заседании в Совете Федерации, выступая перед законодателями с ежегодным отчетом о работе надзорного ведомства за 2021 год. Он оценил дополнительную антикризисную меру поддержки отечественного предпринимательства.

Бесспорно, это должно касаться только правонарушений, которые не причиняют вреда жизни и здоровью граждан, не являются общественно опасными. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

В настоящее время российские прокуроры контролируют соблюдение прав бизнеса при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, а также при предоставлении финансовой поддержки от государства, реализации кредитных каникул и подобных преференций.

Краснов заявил о возбуждении 635 дел по нарушениям при реализации нацпроектов в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации