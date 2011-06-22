Краснов заявил о возбуждении 635 дел по нарушениям при реализации нацпроектов в 2021 году

Генпрокурор РФ рассказал о работе ведомства за 2021 год.

Генеральная прокуратура России выявила хищения из государственного бюджета на два миллиарда рублей при реализации национальных проектов. В общей сложности надзорное ведомство возбудило по указанным фактам 635 уголовных дел за 2021 год. Соответствующей статистикой на пленарном заседании в Совете Федерации поделился генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая перед законодателями с ежегодным отчетом о работе надзорной структуры.

По всем таким фактам приняты меры реагирования, включая уголовно-правовые. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях на общую сумму более 2 миллиарда рублей. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

В 2021 году также было пресечено свыше 60 тысяч нарушений, снижающих эффективность выполнения нацпроектов. Многие из них связаны с несвоевременным и неполным доведением денежных средств до конечных получателей или нецелевым расходованием бюджета. В области государственных и муниципальных закупок прокурорами страны пресечено около 190 тысяч нарушений. В судебные инстанции специалисты направили более 1,5 тысяч исков на общую сумму в 8,5 миллиардов рублей.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

