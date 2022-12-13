Генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал недостоверной половину заключений о готовности школ к учебному году. Об этом он заявил на ежегодном докладе в Совете Федерации.
Краснов подчеркнул, что заключения выдавали межведомственные комиссии, созданные по решению руководителей органов власти субъектов и муниципалитетов. Он добавил, что были выявлены факты необеспечения антитеррористической защищенности объектов образования.
Также, по его словам, проверки прокуроров показали, что во многих регионах организация жилой застройки не учитывает потребности в новых школах.
Ранее мы сообщали, что Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса.
Фото: Совет Федерации
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