Он отметил, что были выявлены факты необеспечения антитеррористической защищенности объектов образования.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал недостоверной половину заключений о готовности школ к учебному году. Об этом он заявил на ежегодном докладе в Совете Федерации.

Краснов подчеркнул, что заключения выдавали межведомственные комиссии, созданные по решению руководителей органов власти субъектов и муниципалитетов. Он добавил, что были выявлены факты необеспечения антитеррористической защищенности объектов образования.

Также, по его словам, проверки прокуроров показали, что во многих регионах организация жилой застройки не учитывает потребности в новых школах.

Ранее мы сообщали, что Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса.

Фото: Совет Федерации