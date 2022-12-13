Он напомнил, на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил идеи по регламентации работы полиции при проверке бизнеса. Об этом он заявил во время ежегодного отчета в Совете Федерации.

По словам Краснова, предложения установить регламент полномочий полиции при проверке бизнеса были направлены президенту РФ Владимиру Путину. Он напомнил, на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами. Также генеральный прокурор отметил, что принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих высокую угрозу причинения вреда.

Ранее Краснов заявил, что реформа утилизации в России опасных отходов буксует.

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