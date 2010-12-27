Краснокнижный восковник пересадили подальше от ЗСД

В ходе проверки нашли еще 25 кустов краснокнижного дерева.

Сотрудники Росприроднадзора проконтролировали пересадку краснокнижного восковника болотного из зоны строительства развязки ЗСД. Всего было пересажено 25 растений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка состоялась 15 ноября с участием инспекторов Росприроднадзора, специалистов Ботанического института имени Комарова. Все пропущенные ранее кусты выкопали и перенесли за зону строительства.

Большую часть восковника перенесли в безопасную зону, 100 штук направились в заказники, еще 105 единиц пополнили резервную популяцию на территории Ботанического института, 200 кустарников находятся на научно-опытной станции Отрадное.

На выходных на ЗСД Lada пробила силовое ограждение.

Фото: Росприроднадзор