В окно к петербурженке постучался краснокнижный коростель

Птица прохаживалась по карнизу.

Жительница Петербурга повстречалась с краснокнижный птицей, не выходя из дома. На карнизе её квартиры недалеко от станции метро "Фрунзенская" прогуливался коростель. Видео с редким пернатым женщина выложила паблике "Птицы СПб и России" ВКонтакте.

Как предполагают горожане в комментариях, коростель мог ударится о стёкла при перелёте и ждал наступления темноты.

Редкая птица относится к семейству пастушковых, на латыни её название звучит как Crex crex. Обычно коростель выбирает места для гнездования в лугах и болотах, а на зимовку отправляется в Африку.

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Фото и видео : ВКонтакте / птицы СПб и России (Вероника Гладнева)