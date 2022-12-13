На юг Петербурга прилетели краснокнижные куропатки

Птицы поселились в Купчино.

Несколько семей серых куропакток, занесённых в Красную книгу Северной столицы, облюбовали один из жилых кварталов в Купчино. О пернатых рассказал биолог Павел Глазков в социальных сетях.

Специалист отметил, что куропатки живут со своим потомстом и образуют стабильные пары. Средняя продолжительность жизни птиц составляет 10 лет. Самки куропаток способны откладывать до 20-ти яиц. На данный момент популяция этих представителей фауны в городе на Неве растёт, особенно на городских пустырях или в жилых кварталах.

На территории Петербурга и Ленобласти обитают 2 вида куропаток (серая и среднерусская белая). Последний вид занесён и в Красную книгу РФ.

Глазков напомнил, что хозяевам собак необходимо держать своих домашних питомцев на поводках при встрече с куропатками.

Ранее мы сообщили о том, что малоснежье в лесах Ленобласти ведет к увеличению случаев выхода лосей на трассы.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков