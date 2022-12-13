Малоснежье в лесах Ленобласти ведет к увеличению случаев выхода лосей на трассы

Как только высота снежного покрова снижается, животное начинает активней перемещаться в поисках пищи.

Малоснежье в лесах Ленинградской области ведет к увеличению случаев выхода лосей на автомобильные трассы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Инспекторам при осмотре с территории заказника Мшинское болото удалось заснять взрослого лося, который свободно передвигается по территории, где снежный покров не превышает нескольких сантиметров. Плюсовые температуры января привели к снижению снежного покрова, что стало следствием увеличения миграционных перемещений лосей и случаев их выхода на дороги.

В периоды, когда толщина снежного покрова превышает 130-сантиметровую отметку лоси ведут почти оседлый образ и количество перемещений сводится к минимуму. В такие периоды животные передвигаются по старым следам и тропам, питаясь только корой и ветками.

Как только высота снежного покрова снижается, животное начинает активней перемещаться в поисках пищи. Если автомобилисты заметили вблизи с дорогой лося, лучше притормозить. Не стоит сигналить и пытаться ускориться, завидев лося, перемещающегося вдоль дороги.

Видео: Росприроднадзор