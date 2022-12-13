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Краснокнижный дятел прилетел на Елагин остров
Сегодня, 13:42
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Краснокнижный дятел прилетел на Елагин остров

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Пользователи в комментариях назвали птицу "кардиналом" за небольшую красную "шапочку" на голове.

Жители Северной столицы, гуляющие по Елагину острову, заметили на дереве в ЦПКиО краснокнижную желну −  большого дятла, которого нечасто можно встретить в регионе. Одним из внимательных наблюдателей стал фотограф Антон Кубышкин, который запечатлел редкую птицу и выложил фото в соцсетях.

Желна обладает необычной внешностью: на голове у неё красная "шапочка", а зрачки вытягиваются ближе к клюву.

Пользователи в комментариях назвали птицу "кардиналом". Также была отмечена схожесть желны с грачом.

Ранее мы сообщили о том, что в  Приморском районе Петербурга поселилась краснокнижная неясыть.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: красная книга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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