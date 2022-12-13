В Приморском районе Петербурга поселилась краснокнижная неясыть. Птица обитает в районе Комендантского проспекта. Об этом сообщили в группе "Птицы СПб и России".
Бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу Северной столицы и Ленобласти, удивила своей красотой местных жителей. Снимки крупной красавицы опубликовали в соцсетях.
Загадочная птица: взгляд профессорский, низ русалочий, голова крутится туда-сюда.
Пользователь
Тут серьезная. Как на паспорт фотографируется.
Пользователь
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.
Видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)
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