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В Приморском районе Петербурга поселилась краснокнижная неясыть

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Птица обитает в районе Комендантского проспекта.

В Приморском районе Петербурга поселилась краснокнижная неясыть. Птица обитает в районе Комендантского проспекта. Об этом сообщили в группе "Птицы СПб и России".

Бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу Северной столицы и Ленобласти, удивила своей красотой местных жителей. Снимки  крупной красавицы опубликовали  в соцсетях. 

Загадочная птица: взгляд профессорский, низ русалочий, голова крутится туда-сюда.

Пользователь

Тут серьезная. Как на паспорт фотографируется.

Пользователь

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

Видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

 

Теги: животные, комендантский проспект, красная книга, краснокнижная неясыть, птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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