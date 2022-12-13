Птица обитает в районе Комендантского проспекта.

В Приморском районе Петербурга поселилась краснокнижная неясыть. Птица обитает в районе Комендантского проспекта. Об этом сообщили в группе "Птицы СПб и России".

Бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу Северной столицы и Ленобласти, удивила своей красотой местных жителей. Снимки крупной красавицы опубликовали в соцсетях.

Загадочная птица: взгляд профессорский, низ русалочий, голова крутится туда-сюда. Пользователь

Тут серьезная. Как на паспорт фотографируется. Пользователь

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

Видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)