Красногвардейскому переулку в Петербурге могут вернуть историческое название

До 1922 года переулок назывался Головинским.

Красногвардейскому переулку в Приморском районе Петербурга могут вернуть историческое название – Головинский. По информации Фонда развития городского самоуправления "1870", такое решение поддержало бюро городской Топонимической комиссии на заседании 30 июня.

Красногвардейский переулок находится между Кантемировской улицей и набережной Чёрной речки. В Фонде считают, что возвращение исторического названия важно для района, поскольку рядом, на Выборгской набережной, находится Дача Головина, памятник пушкинской эпохи. Головинский переулок поможет вернуть этому "уголку Петербурга" идентичность, отметили в Фонде.

Известно, что ранее переулок был границей старинного Головинского сада, а рядом находился Головинский мост через Черную речку. Петербургская традиция топонимического ансамбля помогала точно идентифицировать место в городском пространстве, рассказали в "1870". В Фонде сетует, что переименованному в 1922 году переулку одиноко с таким названием, поскольку рядом нет ничего "красногвардейского". Одноименный район находится от переулка в 5,5 километрах.

Отмечается, что в переулке строится жилье, и, вероятнее всего, в документах его пропишут уже по историческому адресу.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге дали названия трем безымянным фонтанам.

Фото: Владимир Иванов / Википедия; скрин Google-карты