  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Краснодолинская сельская библиотека провела детское мероприятие, посвященное кошкам
Сегодня, 9:17
45
lizapoluda

Краснодолинская сельская библиотека провела детское мероприятие, посвященное кошкам

0 0

Оно продлилось час.

В Приморском городском поселении Выборгского района по-прежнему организуются события для детей. Так, местные младшекалассиники побывали в  Краснодолинской сельской библиотеке на мероприятии, посвященном котам и кошкам. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования. 

Встреча в развлекательном формате продлилась час. За это время дети узнали о появлении первых домашних кошек, их значении в разных мировых культурах, изучили породы и повадки этих домашних питомцев. Также участники обсуждали "кошачьих" персонажей из литературных произведений, участвовали в викторине и отгадывали загадки. 


Ранее мы сообщали о том, что библиотека Алвара Аалто в Выборге готовится к жизни после коронавируса. 

Фото: Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии