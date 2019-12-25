Краснодолинская сельская библиотека провела детское мероприятие, посвященное кошкам

Оно продлилось час.

В Приморском городском поселении Выборгского района по-прежнему организуются события для детей. Так, местные младшекалассиники побывали в Краснодолинской сельской библиотеке на мероприятии, посвященном котам и кошкам. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Встреча в развлекательном формате продлилась час. За это время дети узнали о появлении первых домашних кошек, их значении в разных мировых культурах, изучили породы и повадки этих домашних питомцев. Также участники обсуждали "кошачьих" персонажей из литературных произведений, участвовали в викторине и отгадывали загадки.





Ранее мы сообщали о том, что библиотека Алвара Аалто в Выборге готовится к жизни после коронавируса.

Фото: Администрация МО "Приморское городское поселение" Выборгского района