Библиотека Алвара Аалто в Выборге готовится к жизни после коронавируса 

Работники продумывают идеи для будущих мероприятий и расставляют книги по полкам.

В Выборгской Центральной библиотеке А. Аалто ведется подготовка к возвращению читателей. Во время вынужденного закрытия работники приводят в порядок документы и обсуждают планы на проведение новых мероприятий. Публикация с рассказом о том, чем заняты библиотекари во время карантина, размещена в официальном сообществе во ВКонтакте.

Сейчас библиотека хоть и закрыта для читателей, но работа не прекращается и мы, скажем так, работаем над собой. Мы обеспыливаем и расставляем фонды, готовимся к предстоящим мероприятиям, придумываем и разрабатываем идеи, наводим порядок в бумагах, всего не счесть. – рассказала библиотекарь Татьяна Лавская

Напомним, что обслуживание читателей было приостановлено библиотекой с 23 марта по 12 апреля. Контактная информация для связи по всем вопросам также представлена на стене сообщества:

Кроме того, на период борьбы с коронавирусной инфекцией клиентам предоставят временно доступ к электронной библиотеке "ЛитРес". Логин и пароль выдадут даже тем, кто ранее не посещал "Библиотеку А. Аалто" – но только при условии заключения договора после отступления пандемии.

Ранее мы рассказывали о том, что "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО" начал работать в дистанционном режиме.

Фото: ВКонтакте/ aaltolibrary