"ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО" начал работать в дистанционном режиме 

Клиентам порекомендовали воздержаться от похода в офисы копании.

АО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО" переходит на дистанционное обслуживание потребителей в связи с угрозой распространения коронавриусной инфекции. Соответствующий приказ подписан генеральным директором компании Александром Кривоносом. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Во всех отделениях предприятия введен режим повышенной готовности в связи с эпидемиологической обстановкой. Проходит дезинфекция офисов и оборудования, личный прием посетителей приостановлен.

Для получения необходимой информации, связанной с получением услуг "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО", можно обратиться в приемную по номеру телефона 8 (81378) 2-14-83. Кроме того, письменные обращения принимаются по электронной почте, на сайте предприятия, а также через ящики для корреспонденции у центрального офиса.

Отметим, что клиентам АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" и ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" также рекомендовано обращаться в офисы компаний дистанционно. В Выборге заявки принимаются по телефонам 8 (81378) 3-91-30, 8 (81378) 3-91-31, а также по бесплатному многоканальному номеру 8 (800) 302-40-04. Аварийные заявки можно оформить с мобильного телефона, воспользовавшись номерами 04 и 104.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе разработан план противодействия коронавирусу.

Фото: Официальный сайт АО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"