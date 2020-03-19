Видео: в Выборгском районе разработан план противодействия коронавирусу

Власти Выборгского района принимают всевозможные меры по противодействию коронавирусной инфекции.

В районной администрации состоялось расширенное заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Под председательством главы районной администрации Геннадия Орлова и главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина представители сферы здравоохранения, администраций Выборгского района, Роспотребнадзора, образования, таможни, прокуратуры и полиции обсудили основные меры противодействия и оперативного реагирования на распространение новой коронавирусной инфекции.

Согласно информации, предоставленной специалистами здравоохранения, в Выборгском районе не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. В больницах и поликлиниках сформирован как необходимый объем лекарственных средств и препаратов, так и средств индивидуальной защиты для оказания оперативной медицинской помощи.

Кроме того, в Выборгской городской поликлинике оборудован отдельный вход, призванный разграничить поток здоровых пациентов и посетителей с признаками респираторных заболеваний.

Организованы и усилены квалифицированным персоналом бригады, которые задействованы на выездах скорой помощи. Жителям, даже с минимальными признаками простуды, рекомендовано вызывать врача на дом.

Открыт многоканальный телефон горячей линии в Выборге: 3-46-95. Функционируют номера телефонов "горячей линии" комитета по здравоохранению Ленинградской области: +7(812) -679-60-03, +7(931)-002-03-03.

Глава районной администрации Геннадий Орлов также акцентировал внимание на обеспечении дошкольных и образовательных учреждений Выборга и района дезинфекционными средствами, которые будут закуплены в ближайшее время. В настоящий момент растет количество школьников, перешедших на свободную форму посещения. В связи со сложившейся ситуацией школьные каникулы продлятся с 23 марта по 12 апреля. В этот же период вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.

ля информирования жителей о профилактических мерах на территории Выборгского района будут размещены специальные баннеры. По социальным учреждениям и городу будут распространяться листовки с основной информацией и актуальными номерами телефонов учреждений здравоохранения.

В связи с увеличением спроса на отдельные виды товаров, администрацией проводится мониторинг состояния потребительского рынка. В связи с этим районные власти провели переговоры с руководством крупных торговых сетей, в управлении которых находятся популярные магазины и гипермаркеты "Лента", "Карусель", "Перекресток", "Пятерочка" и другие.

Представители торговых сетей заверили, что ситуация с поставками стабильная, в логистических центрах товаров достаточно. Несмотря на это, проведены мероприятия по увеличению поставок товаров, пользующихся повышенным спросом у населения – ритейлеры адаптируются к сложившимся условиям.