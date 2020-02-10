Краснодарец выманил у пенсионерки 1,5 миллиона рублей, обещая вернуть долги "МММ"

МВД опубликовало оперативное видео.

Мошенник из Краснодарского края выманил у пенсионерки 1,5 миллиона рублей.

Аферист, житель Краснодарского края, обманывал пенсионерок, обещая вернуть долги скандально известной финансовой пирамиды Мавроди "МММ". В руках у афериста оказалась старая база клиентов "МММ". В МВД отметили актерские способности преступника. По словам пострадавшей женщины, мужчина говорил очень быстро и очень убедительно. Чтобы вернуть свои "потерянные" деньги в 90х, женщина перечислила мошеннику 1,5 миллиона рублей.

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника, то обратилась за помощью в полицию. Преступника вычислила и арестовали. Устанавливаются другие жертвы преступника.

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Видео: МВД МЕДИА