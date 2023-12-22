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Красников: роль РАН в развитии государства растет

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По его словам, государство повышает статус академии.

Роль Российской академии наук (РАН) в развитии государства растет. Об этом заявил глава академии Геннадий Красников в интервью "РИА Новости".

По его словам, государство повышает статус РАН. Так Красников прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина сделать его членом Совета безопасности страны. Он назвал данное решение "очень важным сигналом" со стороны государства всем членам академии.

Мы ведем исследования по широкому кругу вопросов, в том числе и по обороне.

Геннадий Красников, глава РАН

Ранее глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: геннадий красников, российская академия наук, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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