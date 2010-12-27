Длительность красного сигнала для пешеходов предлагается сократить до 45 секунд

Авторы проекта уверены, что эти изменения помогут снизить аварийность.

Авторы проекта предварительного национального стандарта (ПНСТ) предлагают сократить длительность красного сигнала для пешеходов до 45 секунд. Специалисты уверены, что эта мера поможет снизить аварийность. Об этом сообщают "Известия".

Согласно результатам исследования, горожане готовы стоять на "зебре" и ждать, когда загорится зеленый свет, не более 30-45 секунд. Если красный сигнал горит дольше, то пешеходы начинают перебегать дорогу. Это в свою очередь приводит к наездам автомобилей на людей.

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