Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Светофор на Кубинской ночью устроил фаер-шоу
Сегодня, 14:55
0
nadiputintseva
404

Светофор на Кубинской ночью устроил фаер-шоу

0
 
 

На перекрестке отключили все светофоры.

В ночь на 9 мая жители Московского района стали очевидцами занимательной картины. Один из светофоров исполнил пламенный салют.

Как сообщили пользователи соцсетей, инцидент произошел на перекрестке Кубинской с Краснопутиловской улицей в 03:40 ночи. На место происшествия прибыла пожарная бригада, огонь потушили.

Автомобилисты отметили, что если на перекрестке не появится новый светофор, движение будет сильно затруднено. В комментариях  петербуржцы оставили много шуток по поводу пылающего регулировщика.

Фото: Вконтакте / spb_today

Все новости района
Теги: новости спб , пожар , сгорел светофор
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5