Светофор на Кубинской ночью устроил фаер-шоу

На перекрестке отключили все светофоры.

В ночь на 9 мая жители Московского района стали очевидцами занимательной картины. Один из светофоров исполнил пламенный салют.

Как сообщили пользователи соцсетей, инцидент произошел на перекрестке Кубинской с Краснопутиловской улицей в 03:40 ночи. На место происшествия прибыла пожарная бригада, огонь потушили.

Автомобилисты отметили, что если на перекрестке не появится новый светофор, движение будет сильно затруднено. В комментариях петербуржцы оставили много шуток по поводу пылающего регулировщика.

Фото: Вконтакте / spb_today