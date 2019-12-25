В Ленобласти неизвестные разбили 13 надгробий цыганских могил

Предварительная сумма ущерба 4 350 000 рублей.

В Тосненском районе Ленобласти (Красный Бор) на старом кладбище рядом с железной дорогой неизвестные повредили цыганские памятники. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории старого кладбища неизвестные разбили и опрокинули 13 надгробий цыганских могил. От родственников уже поступили заявления. Предварительная сумма ущерба 4 350 000 рублей.

Изъят след обуви, видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

В мае на Озерковском кладбище неизвестные повредили три могилы.

Фото: Mash на Мойке