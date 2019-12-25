Накануне Нового года цены на красную икру достигли исторического максимума

Цена на этот деликатес впервые превысила 5 тысяч рублей за 1 кг.

В преддверии Нового года в России взлетели цены на красную икру. По сравнению с прошлым годом она подорожала на 30%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Цена на этот деликатес впервые превысила 5 тысяч рублей за 1 кг. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. Так, в октябре 2000 года 1 кг стоил 675 рублей.

За год на 16% выросла стоимость красной рыбы. При этом добыча лососевых в России по сравнению с прошлым годом удвоилась. Специалисты отметили, что повышение цен на красную икру и рыбу сезонное. После Нового года ситуация выровняется, и цены вернутся в норму. Также на рост цен влияет почти двукратное повышение стоимости перевозки.

Ранее большинство петербуржцев отказались от походов в магазин в пользу доставки.

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