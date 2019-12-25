Крашенинников призвал субъекты РФ к системной работе по поправкам в развитие конституции

В ГД рассказали о готовности помочь субъектам внедрить новые поправки в уставы.

Павел Крашенинников призвал субъекты России к системной работе по поправкам в развитие Конституции. Об этом глава профильного комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству сообщил на заседании рабочей группы. Депутаты собрались, чтобы обсудить результаты мониторинга по реализации изменений, внесенных в Основной закон страны. Спикеры пришли к выводу, что некоторые вопросы следует решать более оперативно.

Как мы знаем, в субъектах идет работа по поправкам в конституции и уставы. Но я бы хотел все-таки сказать, что она также должна быть системной. У нас есть вопросы, которые, наверное, нужно быстрее решать Павел Крашенинников, депутат Госдумы России

В Госдуме заявили о готовности помочь регионам в случае такой необходимости. Речь идет о формировании уставов, местных конституций с учетом системного, а не фрагментарного подхода.

Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий.

Фото: Piter.tv

