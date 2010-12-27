Краевед спас уникальный интерьер в здании на Литейном

К сожалению, в здании успели заменить боковую старинную дверь.

Петербургский краевед Алексей Шишкин спас уникальный интерьер начала XX века, в здании в центре города. Об этом сообщает горожане в соцсетях.

Уникальное здание располагается на Литейном, 57. Как оказалось, ранее в нем располагался магазин, а после новые владельцы решили сделать там ремонт.

Краевед проходил мимо здания, когда заметил, что находившийся там магазин закрылся, а внутри помещения начались приготовления к ремонту и установке новых рам. Он обратился в КГИОП, сотрудники которого провели проверку, и уже через сутки работы в здании были остановлены. Рассматривается вопрос о привлечении собственника к ответственности сказано в сообщении

Благодаря внимательному горожанину в здании уцелели деревянные стенные панели, барельефы с шестерёнками, круглые потолочные светильники и прилавки с латунными поручнями. Интерьер в стиле ар-деко в целом удалось сохранить. Однако, специалисты не успели спасти старинную дверь.

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Фото: stadter