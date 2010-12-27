Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле.Об этом сообщила студия "Нон-Стоп Продакшн", которая занимается созданием картины.
Картину "Когда падали аисты" о катастрофе на Чернобыльской АЭС снимали в Курчатове. В частности, события трагедии воссоздавали на пятом энергоблоке Курской АЭС.
Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии ...
сказано в сообщении
В фильме снялись такие известные артисты, как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и другие.
Кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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