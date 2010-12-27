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Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле
Сегодня, 19:37
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IRINA_CHALKINA

Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле

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Фильм выйдет в прокат 8 октября 2020 года.

Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле.Об этом сообщила студия "Нон-Стоп Продакшн", которая занимается созданием картины.

Картину "Когда падали аисты" о катастрофе на Чернобыльской АЭС снимали в Курчатове. В частности, события трагедии воссоздавали на пятом энергоблоке Курской АЭС.

Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии ...

сказано в сообщении

В фильме снялись такие известные артисты, как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Черневич и другие.

Кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Фото:открытый источник

Теги: авария на чернобыльской аэс, кино, козловский, культура, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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