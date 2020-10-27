Козлы и бараны мешают водителям выехать из Ломоносова в сторону КАД

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Ломоносове козлы и бараны сковали дороги в сторону КАД. Видеозапись с места событий появилась в соцсетях.
Как оказалось, животные сбежали от петербурженки, которая живет в районе станции Университет. На кадрах видно, что испуганные бараны и козлы сбились в стадо прямо посреди дороги.
Автомобилисты пытались разогнать животных, посигналив им. Однако козлики и барашки полностью заняли левую полосу.
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