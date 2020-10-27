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Козлы и бараны мешают водителям выехать из Ломоносова в сторону КАД

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Животные могли сбежать у местной жительницы, которая живет в районе станции Университет.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Ломоносове козлы и бараны сковали дороги в сторону КАД. Видеозапись с места событий появилась в соцсетях. 

Как оказалось, животные сбежали от петербурженки, которая живет в районе станции Университет. На кадрах видно, что испуганные бараны и козлы сбились в стадо прямо посреди дороги. 

Автомобилисты пытались разогнать животных, посигналив им. Однако козлики и барашки полностью заняли левую полосу. 

Ранее мы сообщали о том, что на Киевской горит деревянное здание.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: козлы и бараны, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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