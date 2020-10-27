На Киевской горит деревянное здание

В связи с тушением пожара движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта временно перекрыто.

Утром 27 октября произошел пожар в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Около 8:00 рядом со строящимся зданием архива, на Киевской, 5 загорелось деревянное здание, в котором находятся офисы. Здание площадью 10х10 горит изнутри, предположительно, по всей площади. Ранг пожара был повышен до № 1.

В связи с тушением пожара движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта временно перекрыто. Информация по пострадавшим не поступала.

Видео: Piter.tv