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На Киевской горит деревянное здание

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В связи с тушением пожара движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта временно перекрыто.

Утром 27 октября произошел пожар в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Около 8:00 рядом со строящимся зданием архива, на Киевской, 5 загорелось деревянное здание, в котором находятся офисы. Здание площадью 10х10 горит изнутри, предположительно, по всей площади. Ранг пожара был повышен до № 1.

В связи с тушением пожара движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта временно перекрыто. Информация по пострадавшим не поступала. 

Видео: Piter.tv

Теги: горит деревянное здание, киевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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