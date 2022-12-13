Опустевшие ТЦ Петербурга нашли заменять на коворкинги

По оценкам экспертов, в дальнейшем число гибких офисов в городе будет увеличиваться из-за невозможности найти арендаторов на большие площади.

Собственники ТЦ в Северной столице намерены открыть коворкинги для снижения числа пустующих площадей. По данным "Ъ-СПб", гибкий офис будет открыт на пятом этаже в торговом центре "Пик" уже в сентябре.

Площадь нового коворкинга составит площади 640 кв. м. Он займёт помещения бывшего офиса управляющей компании "Пика", а его оператором выступит сеть "Практик". Всего там появится 171 рабочее место.



Оператор коворкинга будет принимать решение о продолжении практики в других ТЦ по результатам первых месяцев работы. Также предполагается открытие ещё одного гибкого офиса в ТЦ "Лето", где нередко проводятся деловые встречи в связи с близким расположением к аэропорту Пулково и "Экспофоруму". В целом по оценкам экспертов число коворкингов на месте ТЦ будет увеличиваться в связи со сложностью поиска арендаторов на крупные площади.

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