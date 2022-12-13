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На Кирочной улице откроют пространство "Фабрика"
Сегодня, 21:13
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На Кирочной улице откроют пространство "Фабрика"

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Вход в помещение — бесплатный.

В Петербурге в техническом режиме отроют общественное пространство "Фабрика" на Кирочной улице. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе проекта. 

Площадка находится на на территории бывшей прачечной, относившейся к фабрике имени Бебеля. Там планируют разместить фудхолл из 12 точек, бутики, коворкинг, а также двор со сценой и танцплощадкой. Кроме того, на участке должны заработать террасы и арт-зоны для фотографий.

Петербуржцы смогут оценить "Фабрику" сегодня в 19 вечера. Вход в помещение — бесплатный.

Ранее три здания у "Невской ратуши" выставили на торги за 230 млн рублей. Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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