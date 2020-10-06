Петербург может побить рекорд по открытию коворкингов в 2022 году

С января по август в Северной столице открылись 9 новых гибких офисных пространств, ещё столько же анонсировано до конца декабря.

В Петербурге наблюдается активный рост на рынке коворкингов. С января по август 2022 года на территории города открылось 9 гибких офисных пространств общей площадью 11 тыс. кв. м, которые могут предоставить 1,6 тыс. рабочих мест. Ещё столько же коворкингов на площади 8 тыс. кв. м. планируют открыть до конца декабря. Если задумка удастся, город достигнет рекордных значений по объему данного предложения на рынке. Об этом свидетельствует исследование, проведённое аналитиками агенства Knight Frank St. Petersburg.

Показатель может возрасти на 19 тыс. кв. м, подчеркнули специалисты. На данный момент в Петербурге расположены 63 коворкинга на 9 тыс. рабочих мест общей площадью 54,2 тыс. кв. м. Впрочем, это число составляет только 1,4% от общего объема рынка коммерческой недвижимости Северной столицы.

Наиболее крупными операторами коворкингов в Петербурге признаны "Практик" и Page, на общую долю которых приходится 83% действующих площадей.

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