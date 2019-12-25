На Новой Голландии откроется "городская гостиница" для работы, отдыха и общения

Вход будет платным, но не для всех.

1 сентября на острове "Новая Голландия" откроется проект "Сообщество" — пространство для тех, кто хочет поработать или отдохнуть.

Оно расположится в Актовом зале "Дома 12". За вход придется заплатить 150 рублей, но для детей до 14 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью, членов многодетных семей и жителей Адмиралтейского района вход бесплатный. Те, кто живут в районе, но не являются собственниками жилья, могут показать договор аренды.

"Сообщество" — это городская гостиная для тех, кто любит проводить время на острове, место, где можно будет встретить интересных людей, поработать, послушать лекции, посмотреть кино, а также провести открытое мероприятие. Места для работы оборудованы удобными столами, беспроводным интернетом и розетками для зарядки гаджетов, в читальном зале большой выбор современной и классической литературы, включая специальные издания для слабовидящих, а в гостиной можно поиграть в настольные игры или пинг-понг. Новая Голландия.

Кроме того, в Актовом зале есть гардероб, камера для хранения вещей, автоматы с единой и напитками.

"Сообщество" будет открыто каждый день с 12 до 21 часа.

Фото: Piter.tv