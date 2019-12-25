Временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге оставят в резерве

Сейчас готовится план по его модернизации.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 "Ленэкспо" некоторое время останется в резерве. Его планируют модернизировать. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как узнали "РИА Новости", после перевода пациентов в другие стационары в помещении началась дезинфекция. Градоначальник признал, что в "Ленэкспо" были определенные недочеты, но "нужно понимать, что это временный госпиталь, а не привычный всем стационар". В связи с этим отличается и алгоритм оказания помощи.

Ранее Piter.TV разобрался в плюсах и минусах временного госпиталя.

Фото: Петербург против коронавируса / Telegram