На данный момент в Петербурге доступны три препарата: "КовиВак", "ЭпивакКорона" и "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

На сегодня первую фазу вакцинации препаратом "КовиВак" прошли 2059 петербуржцев. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 31 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Кроме того, вакциной "ЭпивакКорона" первично привиты 19 188 человек, а закончили цикл вакцинации этим препаратом 10 765 человек. А вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") первым компонентом привит 666 831 человек, из них закончили цикл вакцинации 562 955 граждан.

13 180 врачей, 12 840 сотрудников среднего медперсонала и 1 231 сотрудник младшего медперсонала продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в медицинских организациях города, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки от COVID-19 привились 1035 петербуржцев.

Фото: Piter.tv