Частицу мощей Патриарха Тихона доставили в Казанский собор Петербурга

Святыня пробудет в Петербурге с 17 по 20 августа.

В Санкт-Петербург доставили ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Торжественная встреча святыни состоялась в Казанском кафедральном соборе, где присутствовал губернатор Александр Беглов, одним из первых приложившийся к реликвии.

Святыня пробудет в Северной столице с 17 по 20 августа, после чего отправится в Калининград. Это часть масштабного всероссийского крестного хода, организованного к 100-летию со дня преставления патриарха (1925 год) по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

Как сообщает Русская Православная Церковь, принесение мощей началось весной 2023 года и охватит 90 городов России и Беларуси. Святитель Тихон (1865-1925) — выдающийся церковный деятель, первый Патриарх после восстановления патриаршества в 1917 году. В 1918 году он мужественно осудил расстрел царской семьи, а в 1921 году, в разгар голода, организовал международную помощь, опубликовав обращение в The New York Times.

В Казанском соборе святыня будет доступна для поклонения верующих все дни пребывания. Организаторы призывают петербуржцев воспользоваться уникальной возможностью прикоснуться к наследию одного из самых почитаемых святых XX века.

Фото: 78.ru