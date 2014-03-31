Петербуржцам напомнили о 224-летии со дня закладки Казанского собора

Каждый год 12 сентября верующие проходят Крестным ходом от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской Лавры, вспоминая перенос мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В Смольном обратили внимание на важную дату в истории города: 8 сентября 1801 года состоялась закладка Казанского собора, ставшего хранилищем одной из величайших православных реликвий России — копии иконы Казанской Божьей Матери. Напомним, эта святая икона находилась в городе с эпохи правления императора Петра I.

Икона Казанской Божьей Матери играла особую роль в судьбах России: в 1612 году народное ополчение под руководством Минина и Пожарского шло освобождать Москву, имея её с собой. В 1812 году, накануне Отечественной войны с армией Наполеона, великий русский полководец Михаил Кутузов помолился перед иконой в только что освящённом храме, заметил Беглов. Позже император Александр I распорядился устроить последнее прибежище для Михаила Кутузова именно в Казанском соборе, куда впоследствии перенесли знамёна и штандарты французской армии, а также ключи от захваченных городов Франции.

В честь победы над французами в 1837 году, в четвертьвековую годовщину освобождения страны, перед храмом установили мемориалы великим полководцам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю-де-Толли. Во времена Великой Отечественной войны отсюда уходили бойцы защищать Ленинград.

История храма тесно связана с духовными наставниками православной церкви. В 1917 году в нём был избран митрополит Петроградский Вениамин, позже прославленный Русской Церковью как священномученик. Здесь нередко проводил богослужения патриарх Тихон, первый верховный иерарх обновлённой русской церкви.

В 2025 году, к столетнему юбилею со дня смерти патриарха Тихона, в соборе установлена памятная табличка, а с 17 по 20 августа прихожане могли поклониться ковчегу с частицами мощей святителя.

Несмотря на периоды советской власти, когда здание занимали Музеи истории религии и атеизма, там сохранялись мощи многих русских святых, включая Александра Невского, Серафима Саровского, соловецких угодников Зосимы, Савватия и Германа, а также Иоасафа Белгородского. Впоследствии все мощи вернулись обратно в лоно православной церкви. Каждый год 12 сентября верующие проходят Крестным ходом от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской Лавры, вспоминая перенос мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: Piter.TV