За последний месяц в РФ число вакансий возросло на 200 тысяч.

Антон Котяков рассказал о росте количества вакансий на рынке труда. Об этом министр труда РФ рассказал во время заседания комитета по социальной политике в Совете Федерации 1 июня. Чиновник объяснил, что на данный момент по стране насчитывается около 1 миллиона 144 тысяч запросов на новых сотрудников. Этот показатель вырос на 200 тысяч вакансий на портале "Работа в России".

Если в начале года мы имели более 1,5 миллиона вакансий, то в апреле месяце количество сократилось, составило менее одного миллиона вакансий, примерно 950 тысяч Антон Котяков, министр труда РФ

Чиновник добавил, что портал "Работа в России" предоставляет информацию о режимах занятости на каждом конкретном предприятии, данные о количестве принятых и уволенных сотрудников. Сведения основываются на информации от Пенсионного фонда РФ.

Котяков рассказал о сроках подготовки бюджета.

Видео: Youtube/Совет Федерации