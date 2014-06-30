Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день

Глава Минтруда не видит необходимости в мере, предложенной депутатами от КПРФ.

В России на сегодняшний день нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Ранее депутаты Государственной думы предложили сократить рабочую смену для граждан до шести часов в день. Такая инициатива внесена на изучение представителями КПРФ. Дополнительно текст документа говорит о пропорциональном уменьшении продолжительности рабочего времени для ряда категорий работников. По мнению чиновника из федерального правительства, сейчас внутренний рынок труда дает сотрудникам возможность работать полный день.

У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет. Антон Котяков, глава Минтруда России

В Минтруде России заметили, что существующие в стране нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы. Речь идет о гибридных формах деятельности, дистанционном формате занятости или постоянной работы из офиса по желанию сотрудника и работодателя.

