Котяков назвал сферы с наибольшим приростом работников

Глава Минтруда РФ сообщил о кадровом голоде.

Наибольший прирост численности сотрудников на российской территории в следующие семь лет произойдет в сфере транспортировки и хранения. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков, выступая на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума с названием "Кадры будущего: 2026-2032 – основные тренды". Чиновник из федерального правительства объяснил коллегам, что большое количество специалистов появится в области здравоохранения, обрабатывающей промышленности и информационных технологий. Таким образом представитель профильного ведомства прокомментировал данные о кадровом голоде или дефиците на период до 2032 года.

Наибольший прирост численности занятых в отраслевой разрезе произойдет в транспортировке и хранении. Это порядка плюс 226 тысяч, или примерно 3% от занятых в этой области сегодня. Здравоохранение и социальные услуги - плюс 222 тысячи человек. Это почти 5% от общего числа занятых сегодня. Антон Котяков, глава Минтруда России

Антон Котяков добавил, что в обрабатывающей промышленности численность занятых в следующие семь лет возрастет на 186 тысяч человек, в сфере информационных технологий - на 136 тысяч. Сейчас в рейтинге наиболее расширенных по количеству работников остается торговля. В этой сфере трудятся 13,4 миллионов человек. В обрабатывающем производстве работают порядка 10,6 миллионов человек. В строительстве задействованы силы чуть менее семи миллионов человек, а в транспортировке и хранении - почти 6 миллионов человек. В сфере образования на текущий момент работают 5,5 миллионов сотрудников.

Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет.

Фото и видео: Вконтакте / "Лучший по профессии"