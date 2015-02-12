Котяков назвал самых востребованных специалистов в ближайшие семь лет

Глава Минтруда России сообщил о статистике по сотрудникам в отраслях экономики.

Медицинские сестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами на территории нашего государства в ближайшие семь лет. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите населения Антон Котяков, выступая на пленарном заседании Всероссийского кадрового форума под названием "Кадры будущего: 2026-2032 – основные тренды". Чиновник из федерального правительства добавил, что на внутреннем рынке труда сейчас есть спрос на электромехаников, автомобильных механиков, сварщиков, операторов станков и промышленных установок, слесарей и механиков.

Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры. Антон Котяков, глава Минтруда России

По словам эксперта, одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня - квалифицированные работники.

Фото и видео: Вконтакте / "Лучший по профессии"