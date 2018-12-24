Коттеджи в Петродворцовом районе остались без света

Так две петербургские энергетические компании наказали должников.

9 октября "Петроэлектросбыт" и "Ленэнерго" провели в Петродворцовом районе прошлись с совместным рейдом по частным домам, чтобы найти должников по электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Во время рейда временно отключили электричество в трех частных домах со злостными неплательщиками. Всего сотрудники компаний планируют погасить свет в 60 коттеджах, чьи владельцы задолжали около 1,3 миллионов рублей и получили предупреждения.

"Петроэлектросбыт" вправе приостановить работу электричества в доме, если задолженность превышает два ежемесячных размера платы по тарифу и нормативу, который определяется по количеству комнат и жильцов и наличию электроплиты и электроводонагревателя.

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Фото: Piter.tv