Система аннулировала регистрацию 4 пользователей.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что "Меркурий" выявил у 55 петербургских производителей несвежую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что система даже аннулировала регистрацию 4 пользователей. В ведомстве отметили, что чаще всего производители подделывали срок годности продукта и дату выработки. Например, компания указывала на этикетках дату, которая еще не наступила, таким образом к моменту появления на прилавке магазина она ещё считалась свежей.

Ведомство выяснило, что "продукцией из будущего" грешили такие компании, как "Рекорд Плюс", "Гранд", "ТК Мир Колбас", "Великоросс" и другие.

Также система "Меркурий" выявила недобросовестных продавцов, которые незаконно легализовали некоторые съестные продукты. На этом поймали ООО "Империал", ООО "Невская Молочная Группа", "Атлант-М", ИП Гусаров Д.В. и ООО "Опт Торг".

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