Таунхаус бизнес-леди в Стрельне обокрали на 1,75 миллиона рублей

Также неизвестные вынесли ювелирные украшения.

Во вторник, 17 декабря, полицейские получили сообщение от женщины, проживающей в таунхаусе на улице Дружбы в поселке Стрельна. 41-летняя замдиректор коммерческой фирмы заявила, что несколько часов назад ее дом ограбили неизвестные. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Из коттеджа, куда злоумышленник проник, отжав стеклопакет, пропали деньги в российской и иностранной валюте и ювелирные изделия. Ущерб хозяйка дома оценила в 1,75 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грабителей уже разыскивают, хотя полицейская собака не смогла взять след.

Ранее мы писали, что организатора теракта в метро Петербурга перевели в СИЗО пожестче.

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