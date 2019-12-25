В Петербурге начали проверять котиков на коронавирус

"Республика кошек" предлагает петербуржцам на время забрать к себе пушистого питомца.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге "Республика кошек" начала проверку своих котиков на коронавирус. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе учреждения.

В котокафе отметили, что они не намерены в ближайшее время закрываться на карантин, потому что для котиков это является временным домом. "Республика кошек" предлагает петербуржцам на время забрать к себе пушистого питомца.

"Мы надеемся, что горожане не оставят котов, пригласят к себе домой, приютят хотя бы на время карантина", —отметили в котокафе.

Также в "Республике кошек" ввели новые правила посещения. Перед входом всем посетителям будут обрабатывать руку, а в заведении ограничат количество посадочных мест. Также перед началом рабочего дня в заведении измеряют температуру не только работникам, но и котикам.

Отмечается, что котокафе в дни самоизоляции в Петербурге будет транслировать кормление и игры усатых онлайн в социальных сетях.

Ранее мы сообщали о том, что ИТМО просвещает о коронавирусе с помощью котиков.

Фото:pixabay