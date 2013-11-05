Коты и кошки из России не смогут участвовать в международных выставках

Запрет устанавливается на срок с 1 марта по 31 мая 2022 года.

Кошки и коты, владельцы которых проживают на территории России, не смогут участвовать в выставках. С соответствующим запретом выступила Международная федерация кошек (FIFE).

Запрет устанавливается на срок с 1 марта по 31 мая 2022 года. Помимо запрета на участие в международных выставках, коты и кошки, выведенные в России, не получат разрешение на регистрацию в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России. Ограничения связаны с введением западных санкций против России на фоне военной спецоперации на Украине. В заявлении FIFE сказано, что украинские владельцы кошек пытаются позаботиться о своих питомцах в тяжелых условиях. Им оказывают поддержку друзья-заводчики из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы.

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