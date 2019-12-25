В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что "Кошкиспас" и основатель "Республики кошек" просят петербуржцев о помощи. Об этом волонтеры и котокафе сообщают на своих официальных страничках.
Так, волонтеры "Кошкиспас" приглашают в свою команду неравнодушных петербуржцев. В понедельник, 13 апреля, горожане могут зарегистрироваться на вводный курс, который пройдёт в режиме онлайн.
В свою очередь основатель "Республики кошек" Анна Кондратьева заявила, что обитателя котокафе грустят без посетителей.
"Многие котики сейчас зависли на передержках и в ветеринарных клиниках. Вот этим нашим "зависшим" коллегам мы и хотим помочь. С вашей помощью. Если вы возьмете нас на работу на удаленке",
—сказано в сообщении.
Заведение каждый день проводит прямые эфиры, где показывают котиков. Отмечается, что арендодатели котокафе пошли навстречу владельцам и снизили ежемесячный платеж на 25%.
Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов.
Фото:vk.com/soulmatespb
Обсуждение ( 0 )