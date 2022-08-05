Котенок самой знаменитой в мире тигрицы попал на видео

Детеныш Т 90M на камеру сделал флемен.

Котенок самой знаменитой в мире амурской тигрицы T 41F попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекцией российских заповедников "Земля леопарда". В национальном парке Приморского края уточнили, что мать детеныша благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Ранее фотография этой большой кошки оказалась лучшей в одном из самых престижных фотоконкурсов дикой природы Wildlife Photographer of the Year, проходившей в 2020 году. После этого события тигрица попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих столицах планеты.

Котенок получил название Т 90M, сейчас он часто попадает в объективы фотоловушек нацпарка. На полученном с уличных камер видеонаблюдения видео специалисты заметили, что хищник сначала тщательно обнюхивает дерево, после чего демонстрирует флемен — это реакция, похожая на улыбку. С помощью этого процесса дикие животные усиливают приток воздуха в ротовую полость.

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Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников