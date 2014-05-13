Котенок леопарда из приморского нацпарка поиграл в оператора

Leo 260M проверил прочность креплений.

Котенок дальневосточного леопарда Leo 260M, проходящий реабилитацию в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае, поиграл с профессиональной видеокамерой. Ролик с играми дикого зверя выложили в социальных сетях сотрудники учреждения. Специалисты пояснили, что в вольере установлены фотоловушки, которые следят за поведением зверей. Там же располагается и видеоаппаратура, которая защищена боксом. Именно к этому приспособлению хищник и проявил интерес.

Запрыгнул на камеру и проверил, устойчиво ли она закреплена на дереве. Ведь каждый оператор знает, что успех съемки может зависит от прочности креплений. Затем начинающий "кинематографист" осмотрел камеру сзади. пресс-служба "Земли леопарда"

Ранее нацпарк "Земля леопарда" продемонстрировал в соцсетях "полет" Leo 260M. Местная фотоловушка засняла его, когда животное атаковало невидимую добычу.

В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников