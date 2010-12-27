Кот оккупировал мешки на канале Грибоедова

Он сменил медвежонка Умку на посту.

Петербуржцы заметили кота на строительных мешках, подпирающих набережную канала Грибоедова. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Животное хотели спасти, однако при любых действиях кот уходит внутрь плит, где его невозможно достать. В зазоре кот может спокойно перемещаться.

В посте отмечается, что кот пугливый: от света фонаря он уполз вглубь. Рекомендовано установить доску или повесить тряпку.

Ранее художник Loketski поселил на набережной Грибоедова медвежонка Умку.

Фото: Оля Новикова / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / VK