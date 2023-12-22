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Кот Кеша из музея Анны Ахматовой скончался
Сегодня, 21:01
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Кот Кеша из музея Анны Ахматовой скончался

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Отмечается, что Кеша долго болел и прошел через серию обследований.

Сегодня, 12 апреля, умер кот Кеша – один из талисманов и хранителей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Кеша долго болел и прошел через серию обследований. Результаты МРТ головного мозга оказались неутешительными, и спасти кота не удалось. 

Кеша проживал в Фонтанном Доме более полутора десятилетий. Он встречал посетителей, принимал их ласку и "нес бремя всеобщих любви и понимания". 

У Кеши была долгая и хорошая жизнь. Благодарим врачей, сотрудников музея и всех, кто принимал участие в его судьбе!

Пресс-служба музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами.

Фото: пресс-служба музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Теги: музей анны ахматовой в фонтанном доме, умер кот
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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