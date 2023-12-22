Кот Кеша из музея Анны Ахматовой скончался

Сегодня, 12 апреля, умер кот Кеша – один из талисманов и хранителей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что Кеша долго болел и прошел через серию обследований. Результаты МРТ головного мозга оказались неутешительными, и спасти кота не удалось.
Кеша проживал в Фонтанном Доме более полутора десятилетий. Он встречал посетителей, принимал их ласку и "нес бремя всеобщих любви и понимания".
У Кеши была долгая и хорошая жизнь. Благодарим врачей, сотрудников музея и всех, кто принимал участие в его судьбе!
Пресс-служба музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
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Фото: пресс-служба музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
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